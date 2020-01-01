Ватцке: Я не думаю, что Санчо хочет покинуть Боруссию Д
Функционер рассказал о будущем футболиста.
Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи об уходе из команды полузащитника Джейдона Санчо.
“Думаю, у Санчо есть ощущение, что клуб ждет хорошее будущее. По моему мнению, я не думаю, что он хочет уйти“, - цитирует Ватцке BBC.
В этом сезоне Санчо забил 14 голов и отдал 14 ассистов в 22 поединках чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что Челси инициировал переговоры с Боруссией Д о трансфере Санчо.
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