Ватцке: Я не думаю, что Санчо хочет покинуть Боруссию Д

Функционер рассказал о будущем футболиста.

Генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слухи об уходе из команды полузащитника Джейдона Санчо.

“Думаю, у Санчо есть ощущение, что клуб ждет хорошее будущее. По моему мнению, я не думаю, что он хочет уйти“, - цитирует Ватцке BBC.

В этом сезоне Санчо забил 14 голов и отдал 14 ассистов в 22 поединках чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что Челси инициировал переговоры с Боруссией Д о трансфере Санчо.