Шальке - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Германии
Во вторник, 3 марта, Шальке примет Баварию в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Встреча состоится на домашнем стадионе Шальке Фельтинс-Арене.
По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом противостоянии являются гости. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Шальке с коэффициентом 7.90, в то время как на подопечных Флика можно поставить с коэффициентом 1.35. Ничью здесь оценили в 6.00.
Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу “гельзенкирхенского“ клуба здесь оценили в 8.50, а на триумф гостей принимают ставки с коэффициентом 1.30. Ничейный результат здесь оценили в 5.80.
Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Шальке - 7.50, победа Баварии - 1.33, ничья - 5.50.
Матч Шальке - Бавария состоится завтра, 3 марта, в 21:45 по киевскому времени.
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