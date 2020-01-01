Шальке - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Германии

Шальке и Бавария проведут матч в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Букмекеры уже определили фаворита данного поединка.

Во вторник, 3 марта, Шальке примет Баварию в рамках четвертьфинала Кубка Германии. Встреча состоится на домашнем стадионе Шальке Фельтинс-Арене.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом противостоянии являются гости. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Шальке с коэффициентом 7.90, в то время как на подопечных Флика можно поставить с коэффициентом 1.35. Ничью здесь оценили в 6.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу “гельзенкирхенского“ клуба здесь оценили в 8.50, а на триумф гостей принимают ставки с коэффициентом 1.30. Ничейный результат здесь оценили в 5.80.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Шальке - 7.50, победа Баварии - 1.33, ничья - 5.50.

Матч Шальке - Бавария состоится завтра, 3 марта, в 21:45 по киевскому времени.