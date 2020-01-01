Унион Берлин - Вольфсбург 2:2 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Будущий соперник Шахтера спасся от поражения.

Унион Берлин - Вольфсбург: видео голов и обзор матча Getty Images

Будущий соперник донецкого Шахтера в Лиге Европы Вольфсбург на выезде встречался с Унион Берлин в рамках 24-го тура Бундеслиги.

Хозяева поля имели преимущество в два мяча, но за последние 30 минут “волки“ сумели отыграться. Сначала Герхардт отличился голом на 60-й минуте, а уже под конец второго тайма мяч в ворота Унион Берлин отправил Вегхорст.

Вольфсбург занимает седьмое место в Бундеслиге и имеет в активе 35 очков. В следующем туре “волки“ встретятся с РБ Лейпциг дома, затем дома сыграет против Шахтера.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Унион Берлин - Вольфсбург:

Унион Берлин — Вольфсбург 2:2

Голы: Андерссон, 41, Фридрих, 57 — Герхардт, 60, Вегхорст, 81.

Унион: Гикевич — Фридридх, Шлоттербек, Суботич — Триммель, Андрич, Гентнер (Премель, 73), Ленц — Малли (Ингвартсен, 67), Бюлтер (Рьерсон, 83), Андерссон.

Вольфсбург: Кастельс — Мбабу, Кнохе, Брукс, Отавио — Штеффен (Мехмеди, 63), Герхардт, Арнольд, Брекало (Клаус, 88) — Гинчек (Жоау Виктор, 78), Вегхорст.

Предупреждения: Арнольд, Штеффен.