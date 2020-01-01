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Хоффенхайм - Бавария. 0:6 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Мюнхенский клуб в выездном поединке уничтожил соперника.

Хоффенхайм - Бавария: видео голов
Хоффенхайм - Бавария: видео голов
Getty Images

В матче 24-го тура чемпионата Германии Бавария разгромила Хоффенхайм со счетом 6:0.

Дублем в этом поединке отметился Коутиньо, еще по голу записали себе в актив Киммих, Зиркзее и Горецка. А на второй минуте счет открыл голкипер Хоффенхайма Баумман, от которого мяча отлетел в собственные ворота.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Хоффенхайм - Бавария:

Хоффенхайм - Бавария 0:6
Голы: Баумман, 2 (авт.), Киммих, 7, Зиркзее, 14, Коутиньо, 33, 47, Горецка, 62

Хоффенхайм: Бауманн - Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер (Крамарич, 46) - Самассеку (Акпогума, 73), Гриллич - Сков, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Рибейро, 30) - Бебу.

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Толиссо, 46), Алаба, Дэвис (Эрнандес, 63) - Киммих, Тиаго - Мюллер (Горецка, 56), Коутиньо, Гнабри - Зиркзее.

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Теги: Бавария, Хоффенхайм, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, видео голов, обзор матча, чемпионат Германии, футбол
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