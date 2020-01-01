Бундеслига: Бавария уничтожила Хоффенхайм, Боруссия Д минимально одолела Фрайбург

Состоялись некоторые матчи 24-го тура чемпионата Германии.

Сегодня, 29 февраля, в рамках 24-го тура чемпионата Германии запланированы пять матчей, из которых уже четыре завершились.

Бавария в гостях уничтожила Хоффенхайм со счетом 6:0. Помимо голов, матч запомнился поведением фанатов мюнхенского клуба, из-за которых встреча несколько раз прерывалась, а один раз арбитр даже увел игроков с поля.

Боруссия Д на своем поле одержала минимальную победу над Фрайбургом, а Боруссия М в насыщенном матче обыграла Аугсбург. Майнц на своем поле разобрался с Падерборном.

Вашему вниманию протоколы сыгранных матчей:

Хоффенхайм - Бавария 0:6

Голы: Баумман, 2 (авт.), Киммих, 7, Зиркзее, 14, Коутиньо, 33, 47, Горецка, 62.

Хоффенхайм: Бауманн - Руди, Нордтвейт, Хюбнер, Цубер (Крамарич, 46) - Самассеку, Гриллич - Сков, Баумгартнер, Бруун Ларсен (Рибейро, 30) - Бебу.

Бавария: Нойер - Павар, Боатенг (Толиссо, 46), Алаба, Дэвис (Эрнандес, 63) - Киммих, Тиаго - Мюллер (Горецка, 56), Коутиньо, Гнабри - Зиркзее.

Боруссия Д - Фрайбург 1:0

Голы: Санчо, 15.

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс (Аканджи, 46), Загаду - Хакими, Витцель, Джан, Геррейру - Брандт (Холанд 63), Азар (Рейна, 81), Санчо.

Фрайбург: Шволов - Хайнц (Шлоттербек, 86), Линхарт, Гульде - Гюнтер, Хефлер, Хаберер (Кейтель, 47), Шмид - Грифо, Петерсен, Шаллаи (Холер, 70).

Предупреждения: Джан.

Аугсбург - Боруссия М 2:3

Голы: Левен, 57, Финнбогасон, 83 - Бенсебаини, 49, Штиндль, 53, 79.

Аугсбург: Кубек - Лихтштайнер (Фрамбергер, 46), Гоувелеув, Эдвай, Макс - Рихтер (Кордова, 86), Левен, Хедира (Финнбогасон, 73), Груэсо, Варгас - Нидерлехнер.

Боруссия М: Зоммер - Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини - Штробль (Крамер, 75), Закария - Хоффманн, Нойхаус, Тюрам (Плеа, 46) - Штиндль (Эмболо, 86).

Предупреждения: Лихтштайнер, Гоувелеув, Эдвай – Бенсебаини, Гинтер.

Майнц - Падерборн 2:0

Голы: Квайсон, 29, Онисиво, 37.

Майнц: Центнер - Пьер-Габриэль (Малонг, 64), Брума, Ниахате, Мвене - Озтунали (Фернандес, 74), Баррейро, Баку, Квайсон - Онисиво, Матета (Салаи, 84).

Падерборн: Цингерле - Янс (Михел, 72), Штродиек, Шонлау, Коллинс - Фридйонссон, Гьясула (Сабири, 56), Василиадис - Прегер, Србени, Антви-Аджей (Ястржембски, 56).

Предупреждения: Онисиво - Гьясула, Василиадис, Михел.