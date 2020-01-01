Лидер Баварии выбыл на месяц из-за травмы

Ключевой футболист немецкого клуба не сможет помочь команде в предстоящих матчах.

Футболист Баварии Роберт Левандовски получил травму в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси (3:0), об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Читай также: Флик: Наша цель - выйти в 1/4 Лиги чемпионов

Как информирует пресс-служба “мюнхенцев“, по прибытию в Мюнхен врачи диагностировали у поляка трещину в левом коленном суставе.

Левандовски будет вынужден носить гипс первые десять день, после этого на протяжении трех недель футболист будет готовиться по индивидуальной программе.

Таким образом, нападающий Баварии пропустит ответный поединок с Челси, который состоится в Мюнхене 18 марта.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Челси - Бавария.