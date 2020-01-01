Шальке - Лейпциг 0:5 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

"Быки" разгромили соперника.

Шальке - Лейпциг: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 23-го тура чемпионата Германии Шальке дома принимал Лейпциг.

На первой минуте матча “быки“ открыли счет в матче. Первый тайм так и закончился с минимальными преимуществом гостей.

После перерыва Лейпциг только увеличил количество голов. Во втором тайме подопечные Нагельсмана еще четыре раза поразили ворота “гельзенкирхенцов“. Отметим, что полузащитник гостей Нкунку оформил покер из голевых передач.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шальке - Лейпциг:

Шальке — РБ Лейпциг 0:5

Голы: Забитцер, 1, Вернер, 61, Халстенберг, 68, Анхелиньо, 80, Форсберг, 89.



Шальке: Нюбель — Кенни, Кабак, Настасич, Ощипка — Маккенни (Шепф, 55), Маскарель — Матондо (Кутуджу 61), Сердар (Грегорич, 70), Арит — Раман.



РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Халстенберг — Мукиэле, Забитцер, Лаймер (Айдара, 65), Анхелиньо — Вернер (Форсберг, 75), Нкунку — Шик (Поульсен, 54).



Предупреждения: Раман, Арит — Лаймер, Вернер, Упамекано