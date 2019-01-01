Вердер - Боруссия Д 0:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги
Дортмундский клуб одержал уверенную победу над Вердером.
В матче 23-го тура чемпионата Германии Боруссия Д на выезде обыграла Вердер.
Подопечные Люсьена Фавра дважды поразили ворота соперника, не допустив гола в свои ворота. Отметим, что в этом поединке в очередной раз отличился Эрлинг Холанд. Для 19-летнего футболиста это уже девятый мяч в пяти играх Бундеслиги.
Смотрите видео голов и обзор матча Вердер - Боруссия:
Вердер - Боруссия Д 0:2
Голы: Загаду, 52, Холанд, 66
Вердер: Павленка - Велькович (Сарджент, 82) , Топрак, Мойсандер - Селасси, Битенкур (Эггештайн, 67), Классен, Аугустинссон - Осако (Вольтмейд, 90), Зельке, Рашица.
Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Загаду - Хакими (Аканжи, 90+3), Витсель, Джан, Герруйро - Т.Азар (Брандт, 90), Холанд, Санчо (Рейна, 77).
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