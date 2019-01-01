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Вердер - Боруссия Д 0:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Дортмундский клуб одержал уверенную победу над Вердером.

Вердер - Боруссия Д: видео голов
Вердер - Боруссия Д: видео голов
Getty Images

В матче 23-го тура чемпионата Германии Боруссия Д на выезде обыграла Вердер.

Подопечные Люсьена Фавра дважды поразили ворота соперника, не допустив гола в свои ворота. Отметим, что в этом поединке в очередной раз отличился Эрлинг Холанд. Для 19-летнего футболиста это уже девятый мяч в пяти играх Бундеслиги.

Смотрите видео голов и обзор матча Вердер - Боруссия:

Вердер - Боруссия Д 0:2
Голы: Загаду, 52, Холанд, 66

Вердер: Павленка - Велькович (Сарджент, 82) , Топрак, Мойсандер - Селасси, Битенкур (Эггештайн, 67), Классен, Аугустинссон - Осако (Вольтмейд, 90), Зельке, Рашица.

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Загаду - Хакими (Аканжи, 90+3), Витсель, Джан, Герруйро - Т.Азар (Брандт, 90), Холанд, Санчо (Рейна, 77).

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Теги: Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Вердер, чемпионат Германии по футболу, видео голов, обзор матча, Бундеслига, футбол
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