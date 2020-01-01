Годовалая племянница игрока Падерборна умерла на стадионе во время матча против Баварии

Причина смерти маленькой девочки пока не называется.

Мамба Штрели потерял племянницу во время матча против Баварии Getty Images

В пятницу, 21 февраля, в Мюнхене состоялся матч 23-го тура Бундеслиги между Баварией и Падерборном. Во время этого поединка произошла ужасная трагедия.

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На трибунах Альянц Арены находилась племянница нападающего Падерборна Штрели Мамба. Девочке было всего лишь 14 месяцев, и по какой-то причине она потеряла сознание. Ее пытались реанимировать на месте в ожидании кареты скорой помощи.

В итоге девочку доставили в одну из больниц Мюнхена, но медикам так и не удалось спасти ее жизнь.

"Все сотрудники Баварии потрясены случившимся и выражают глубокое сочувствие и соболезнование семье девочки", - говорится в заявлении на официальном сайте мюнхенского клуба.

Напомним, Бавария обыграла Падерборн со счетом 3:2. Смотрите видео голов и обзор этого поединка.