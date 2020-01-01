Бавария - Падерборн 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Мюнхенцы добыли очередные три пункта.

Баваотя одержала победу над Падерборном Getty Images

Мюнхенская Бавария в непростом матче обыграла Падерборн в рамках 23 тура чемпионата Германии. Победный гол на счету нападающего Роберта Левандовски.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Падерборн:

Бавария - Падерборн 3:2

Голы: Гнабри, 25, Левандовски, 70, 88 - Србены, 44, Мишель, 75

Бавария: Нойер - Одриосола, Лукас, Алаба, Дэвис - Киммих, Алькантара, Толиссо - Гнабри, Левандовски, Коутиньо

Падерборн: Цингерле - Янс, Штрохдик, Шонлау, Холтманн - Прегер, Гжасула, Василиадис, Антви-Аджей - Србены, Мамба

Предупреждения: Лукас - Гжасула, Антви-Аджей, Мишель