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Бавария - Падерборн 3:2 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

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Мюнхенцы добыли очередные три пункта.

Баваотя одержала победу над Падерборном
Баваотя одержала победу над Падерборном
Getty Images

Мюнхенская Бавария в непростом матче обыграла Падерборн в рамках 23 тура чемпионата Германии. Победный гол на счету нападающего Роберта Левандовски.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Падерборн:

Бавария - Падерборн 3:2

Голы: Гнабри, 25, Левандовски, 70, 88 - Србены, 44, Мишель, 75

Бавария: Нойер - Одриосола, Лукас, Алаба, Дэвис - Киммих, Алькантара, Толиссо - Гнабри, Левандовски, Коутиньо

Падерборн: Цингерле - Янс, Штрохдик, Шонлау, Холтманн - Прегер, Гжасула, Василиадис, Антви-Аджей - Србены, Мамба

Предупреждения: Лукас - Гжасула, Антви-Аджей, Мишель

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Теги: футбол, видео голов, обзор матча, Бавария, Падерборн, чемпионат Германии, Бундеслига
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