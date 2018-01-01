Нагельсманн рассказал, почему не захотел возглавлять Реал

Специалист хотел прогрессировать, а в Реале - это невозможно.

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн рассказал, почему не захотел возглавлять мадридский Реал в 2018-м году.

Читай также: Гвардиола: В случае поражения в Лиге чемпионов меня могут уволить

“Я хорошо проанализировал ситуацию, чувствовал, что мне не стоит соглашаться. Мне хотелось прогрессировать, но я понимал, что если стану тренером Реала, то не будет на это времени. Для такой работы ты уже должен быть лучшим. На данный момент я не такой, но в будущем хочу им стать.

В Реале или Барселоне болельщики, медиа и те, кто принимает решения, не дадут тебе времени развиваться. Там только хотят видеть победы в каждом матче, трофеи и титулы Лиги чемпионов. Я считаю, что главное в карьере - делать правильные шаги, а не самые большие.

Реал - пожалуй, самый большой шаг, который можно сделать в карьере, поэтому я подумал: “Тебе 31, ты идешь в Реал, а что будет дальше?“ Кроме этого у меня были проблемы с языком, ведь я не знаю испанского“, - цитирует Нагельсманна The Independent.

Отметим, что главный тренер Реала Зинедин Зидан находится в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров в мире.