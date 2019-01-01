Холанд сообщил, почему не перешел в Манчестер Юнайтед

Норвежец опроверг информацию о том, что не согласился перейти из-за денег.

Футболист Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд рассказал, почему не перешел в Манчестер Юнайтед.

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“Оле-Гуннар Сульшер сыграл важнейшую роль в том, чего я добился сейчас. Но мы приняли решение, что наилучшим вариантом будет Боруссия.

По поводу требований по зарплате пусть говорят те, кто об этом пишет. Пусть объяснят мне все при встрече. Но самое главное, что меня это не волнует.

Было бы смешно, если бы на меня навесили такой ярлык. Близкие люди знают, что я не такой человек“, - приводит слова Холанда Viasport.

Напомним, Эрлинг Холанд перешел в Боруссию Д из РБ Залцьбург в декабре 2019 года.

Ранее сообщалось, что Холанд установил новый рекорд результативности.