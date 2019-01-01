Бавария не сумела обыграть Лейпциг

Несмотря на массу моментов Бавария и Лейпциг не порадовали зрителей голами.

Лидеры чемпионата Германии Бавария и РБ Лейпциг разошлись миром 0:0 в матче 21-го тура Бундеслиги.

Первый тайм прошел при преимуществе Баварии, которая до перерыва владела мячом 70% против 30% у соперника. Мюнхенцы имели пару отличных моментов, чтобы отличиться, но в дебюте матча удар Тьяго в девятку отбил вратарь в броске, а в конце после удара Левандовски Петер Гулач уже не мог спасти, но на ленточке оказался Део Юпамекано. Еще в некоторых моментах игроков Баварии подвела точность.

После перерыва все поменялось кардинально – уже игроки Лейпцига один за других создавали опасность у ворот Нойера, тогда как Бавария почти перестала атаковать.

Гости могли открывать счет в начале тайма, когда после провала Мануэля Нойера лишь Давид Алаба помешал Тимо Вернеру открыть счет. Тот же Вернер имел несколько хороших моментов, были шансы у Нкунку, Забитцера, но и они покинули поле без гола.

Казалось, что уж с пенальти Бавария откроет счет, но VAR доказал, что перед падением Роберта Левандовски в штрафной Лейпцига у поляка был офсайд.

Под самый конец матча команды обменялись опасными моментами – на промах Вернера из выгодной позиции, у противоположных ворот был сэйв Гулача после попытки Леона Горетцки.

Бавария, прервавшая победную серию в Бундеслиге из шести матчей, продолжает лидировать в таблице, опережая идущий на втором месте РБ Лейпциг на одно очко.

Бавария — РБ Лейпциг 0:0



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 67), Алаба, Дэвис — Киммих, Тиаго — Мюллер, Горецка (Коман, 85), Гнабри (Коутиньо, 60) — Левандовски.



РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг, Анхелиньо — Забитцер, Лаймер, Адамс — Ольмо (Шик, 69), Вернер (Поульсен, 90+3), Нкунку (Лукман, 82).



Предупреждения: Киммих, Павар — Лаймер, Упамекано.