Моуринью посетил матч Бавария - Лейпциг

Наставник Тоттенхэма отправился в Германию на матч между лидерами турнирной таблицы Бундеслиги.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо посетил матч 21-го тура чемпионата Германии между Баварией и Тоттенхэмом.

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Португальский специалист воспользовался небольшой паузой и отправился посмотреть за игрой Лейпцига, с которым его команде предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также тренер “шпор“ мог посмотреть за игрой форварда Тимо Вернера, которым интересуются различные английские клубы.

Напомним, что первый матч между Тоттенхэмом и Лейпцигом состоится в Лондоне 19 февраля. Ответная встреча пройдет в Германии 10 марта. С полным расписание Лиги чемпионов-2019/20 можно ознакомиться на нашем сайте.

Ранее сообщалось, что звезду Тоттенхэма раскритиковали из-за роликов о коронавирусе.