Байер - Боруссия Дортмунд 4:3 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

"Фармацевты" оказались сильнее "шмелей".

Байер - Боруссия Д: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 21-го тура чемпионата Германии Байер дома обыграл Боруссию Дортмунд.

Команды показали фантастическую игру. В первом тайме клубы дважды обменялись голами. После перерыва “шмели“ вышли вперед, но неугомонные “фармацевты“ забили два гола за последние десять минут.

Байер занимает пятое место в чемпионате Германии с 37 очками. Боруссия осталась на третьей позиции по итогам матча с 39 баллами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Байер - Боруссия Дортмунд:

Байер - Боруссия Д - 4:3

Голы: Фолланд, 20, 43, Бейли, 81, Бендер, 83 - Хуммельс, 22, Джан, 32, Геррейру, 65

Байер: Градецки - Л. Бендер, Тапсоба, Та, Синкгравен - С. Бендер - Беллараби (Вайзер, 46), Хаверц, Амири (Драгович, 89), Диаби (Бэйли, 71) - Фолланд

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Аканжи (Азар, 86), Хуммельс, Загаду - Джан (Гетце, 87), Витсель - Санчо, Брандт (Рейна. 46), Геррейру - Холанд

Предупреждения: Л. Бендер, Фолланд - Геррейру