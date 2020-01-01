Байер в невероятном матче обыграл дортмундскую Боруссию

Команды забили семь голов на двоих в этом поединке.

В матче 21-го тура чемпионата Германии Байер на своем поле принимал дортмундскую Боруссию.

Счет в этом поединке открыли "фармацевты" - Кевин Фолланд забил на 20-й минуте. Однако уже через 2 минуты Матч Хуммельс восстановил паритет, забив головой из-за пределов штрафной.

На 33-й минуте зимний новичок "шмелей" Эмре Джан отметился невероятным ударом с 25 метров, однако под занавес первого тайма Фолланд забил свой второй мяч, сравняв счет.

Байер обыграл Боруссию Д Getty Images

Во второй половине встрече гости повели в счете благодаря Рафаэлю Геррейру. Однако в последние десять минут поединка Байер переломил ход встречи и дважды поразил ворота "шмелей".

Байер набрал 3 очка и теперь в активе команды 37 баллов и пятое место в турнирной таблице Бундеслиги. У Боруссии, как и было, 39 пунктов и третья строчка.

Байер - Боруссия Д - 4:3

Голы: Фолланд, 20, 43, Бейли, 81, Бендер, 83 - Хуммельс, 22, Джан, 32, Геррейру, 65

Байер: Градецки - Л. Бендер, Тапсоба, Та, Синкгравен - С. Бендер - Беллараби (Вайзер, 46), Хаверц, Амири (Драгович, 89), Диаби (Бэйли, 71) - Фолланд

Боруссия Д: Бюрки - Хакими, Аканжи (Азар, 86), Хуммельс, Загаду - Джан (Гетце, 87), Витсель - Санчо, Брандт (Рейна. 46), Геррейру - Холанд

Предупреждения: Л. Бендер, Фолланд - Геррейру