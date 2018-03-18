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Бавария - Лейпциг: онлайн трансляция матча чемпионата Германии

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Бавария сыграет с Лейпцигом в рамках центрального матча 21 тура Бундеслиги. Следите за событиями этого противостояния в онлайн трансляции на нашем сайте.
Бавария - Лейпциг: онлайн трансляция матча чемпионата Германии
Бавария - Лейпциг: онлайн трансляция матча чемпионата Германии

В воскресенье, 9 февраля, Бавария примет Лейпциг в рамках 21 тура Бундеслиги. Поединок состоится в Мюнхене на стадионе Альянц Арена.

Онлайн трансляция матча Бавария - Лейпциг будет доступна в этой новости начиная с 19:00 по киевскому времени.

Несмотря на то, что коллектив Ханса-Дитера Флика возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии, Лейпциг занимает второе место и отстает лишь на одно очко. При этом, лишь потеря очков Лейпцигом в прошлом туре позволила командам поменяться местами. В случае успешного результата команда Юлиана Нагельсмана может вернуться на вершину Бундеслиги.

Хотя Бавария после зимнего перерыва демонстрирует очень уверенную игру и матч с Лейпцигом - хорошая возможность отобрать очки у конкурента. В то же время команда Нагельсмана не выигрывает уже три матча, из-за чего потеряла первую позицию в чемпионате и вылетела из Кубка Германии.

Матч Лейпцига и Баварии в первом круге чемпионата Германии завершился вничью 1:1.

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния являются мюнхенцы.

Последние игры Баварии:

05.02.20 Бавария – Хоффенхайм – 4:3
01.02.20 Майнц – Бавария – 1:3
25.01.20 Бавария – Шальке – 5:0
19.01.20 Герта – Бавария – 0:4
11.01.20 Нюрнберг – Бавария – 5:2

Последние игры РБ Лейпциг:

04.02.20 Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг – 3:1
01.02.20 РБ Лейпциг – Боруссия М – 2:2
25.01.20 Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг – 2:0
18.01.20 РБ Лейпциг – Унион Берлин – 3:1
21.12.19 РБ Лейпциг – Аугсбург – 3:1

Очные встречи:

14.09.19 РБ Лейпциг – Бавария – 1:1
25.05.19 РБ Лейпциг – Бавария – 0:3
11.05.19 РБ Лейпциг – Бавария – 0:0
19.12.18 Бавария – РБ Лейпциг – 1:0
18.03.18 РБ Лейпциг – Бавария – 2:1

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Теги: футбол, Бундеслига, чемпионат Германии, Бавария, Лейпциг, онлайн трансляция
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