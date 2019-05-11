Бавария – РБ Лейпциг: определяем фаворита противостояния
Лидеры чемпионата Германии и главные фавориты на победу в Бундеслиге встретятся в рамках отчетного тура.
Мюнхенская Бавария солидно тормозила на старте сезона, но в последнее время вышла на свой обычный уровень – уничтожать всех подряд в чемпионате. Проиграв два матча кряду Байеру и менхенгладбахской Боруссии (в начале декабря), Бавария больше очки не теряет. Восемь подряд побед в официальных встречах – отличный показатель.
А вот у Лейпцига ситуация кардинально противоположная. Команда отлично стартовала и провела ноябрь-декабрь практически без потерь. В 2020 году у РБ ситуация немного хуже – поражение от Айнтрахта в чемпионате, ничья с Боруссией М и вылет из Кубка от того же Айтрахта. К встрече с Баварией команда Юлиана Нагельсмана подходит явно не в лучшей форме.
Последние матчи между командами:
14.09.19 РБ Лейпциг – Бавария Мюнхен 1:1
25.05.19 РБ Лейпциг – Бавария Мюнхен 0:3 (Кубок Германии)
11.05.19 РБ Лейпциг – Бавария Мюнхен 0:0
Компания Фаворит Спорт отдает предпочтение Баварии, коэффициент на их победу равен 1,39, а на успех Лейпцига – 6,60. Если вы считаете, что этот матч завершится вничью, на это можно поставить с коэффициентом 5,50.
Лейпциг славится тем, что забивает много голов в этом сезоне. Если вы верите, что "быки" забьют минимум два мяча Баварии, предлагается коэффициент 2,68.
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