Президент Баварии исключил переход Роналду в немецкий клуб

Португалец слишком стар для Баварии.

Президент Баварии Герберт Хайнер заявил, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не перейдет в мюнхенский клуб.

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“Я прекрасно понимаю, что в прессе есть много слухов по поводу перехода разных игроков в наш клуб. Этому не нужно удивляться. Но могу сказать одно, что Криштиану Роналду слишком старый для нас“, - цитирует Хайнера TZ.

Напомним, что португальскому футболисту недавно исполнилось 35 лет. Роналду на день рождение получил Гелендваген.