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Президент Баварии исключил переход Роналду в немецкий клуб

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Португалец слишком стар для Баварии.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Президент Баварии Герберт Хайнер заявил, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду не перейдет в мюнхенский клуб.

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“Я прекрасно понимаю, что в прессе есть много слухов по поводу перехода разных игроков в наш клуб. Этому не нужно удивляться. Но могу сказать одно, что Криштиану Роналду слишком старый для нас“, - цитирует Хайнера TZ.

Напомним, что португальскому футболисту недавно исполнилось 35 лет. Роналду на день рождение получил Гелендваген.

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Теги: Герберт Хайнер, Бавария, Криштиану Роналду, Ювентус
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