Байер - Боруссия Д: прогноз и ставки букмекеров на матч Бундеслиги

Байер примет дортмундскую Боруссию в матче чемпионата Германии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Байер примет дортмундскую Боруссию в матче 21-го тура чемпионата Германии. Поединок состоится в субботу, 8 февраля, в Леверкузене на стадионе Бай-Арена. Стартовый свисток - в 19:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом в данном противостоянии является клуб из Дортмунда. Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Боруссии с коэффициентом 2.23, в то время как на успех хозяев поля можно поставить с коэффициентом 3.00. Ничью здесь оценили в 3.90.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу гостей здесь оценили в 2.20, а на триумф леверкузенского клуба принимают ставки с коэффициентом 3.00. Ничейный результат здесь оценили в 3.75.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Байера - 3.10, победа Боруссии - 2.15, ничья - 3.75.

Отметим, что Боруссия на данный момент занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 39 очков. Байер расположился на 5-й строчке, имея 34 балла.