Бавария - Хоффенхайм 4:3 видео голов и обзор матча кубка Германии

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Бавария - Хоффенхайм: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 1/8 финала Кубка Германии Бавария дома принимала Хоффенхайм.

Счет в матче открыл Боатенг, который забил в собственные ворота. После этого Бавария довела счет до разгромного. Уже на 80-й минуте счет был 4:1 в пользу мюнхенского клуба.

Хоффенхайм продолжал упорно сражаться. Сначала на 83-й отличился Даббур, а в компенсированное время ему удалось сделать дубль, но догнать Баварию гостям не удалось.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Бавария - Хоффенхайм:

Бавария — Хоффенхайм 4:3

Голы: Хюнер, 12, Мюллер, 20, Левандовски, 36, 80 — Боатенг, 8 (авт.), Даббур, 83, 90+2



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Одриосола, 83), Алаба, Дэвис — Киммих, Толиссо — Гнабри, Мюллер (Кюизанс, 81), Коутиньо — Левандовски (Зиркзее, 81).



Хоффенхайм: Пентке — Нордтвейт, Акпогума, Хюбнер — Кадержабек, Руди, Гриллич, Цубер — Бебу (Даббур, 61), Бруун Ларсен — Крамарич.



Предупреждения: Толиссо, Павар, Алаба — Нордтвейт