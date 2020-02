Хавбек Боруссии Д стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии

Хавбек дортмундской Боруссии Джованни Рейна установил уникальное достижение.

Американец отметился в ворота Вердера в рамках 1/8 финала Кубка Германии и стал самым молодым автором гола в турнире.

Giovanni Reyna becomes the youngest goalscorer in #DFBPokal history, and it's a strike the American will remember for a long time ✨ pic.twitter.com/YQPLihzq5l