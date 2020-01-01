Вердер - Боруссия Д 3:2 Видео голов и обзор матча Кубка Германии

"Шмели" не смогли пробиться в следующий круг турнира.

Вердер - Боруссия: видео голов и обзор матча Getty Images

Дортмундская Боруссия уступила Вердеру в рамках 1/8 Кубка Германии. Голами в составе “шмелей“ отметились Эрлинг Холанд и Джованни Рейна.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Вердер - Боруссия Д:

Вердер - Боруссия Д 3:2

Голы: Зельке, 16, Битенкур, 30, Рашика, 70 - Холанд, 67, Рейна, 78

Вердер: Павленка - Фогт, Велькович, Мойсандер - Битенкур, Эггештайн, Классен, Фридль, Осако (Бартельс 89), Рашика (Топрак, 90+5) - Зельке (Сарджент, 50)

Боруссия Д: Хитц - Загаду (Рейна, 66), Аканжи, Хуммельс - Шульц, Витцель, Брандт, Хакими, Ройс (Джан, 89) - Санчо, Азар (Холанд, 46)

Предупреждения: Битенкур, Мойсандер - Шульц, Ройс, Рейна