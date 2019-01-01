Холанд установил новый рекорд результативности

Норвежец показывает невероятную форму в новом клубе.

Боруссия Дортмунд уступила Вердеру в 1/8 Кубка Германии со счетом 3:1.

На 67-й минуте поединка очередным голом за “шмелей“ отличился форвард Эрлинг Холанд. Этот гол стал для норвежца восьмым в четырех первых матчах за клуб.

Таким образом, Холанд - первый в истории игрок, кому удалось продемонстрировать такую результативность за какой-либо клуб Бундеслиги.

Напомним, Эрлинг Холанд перешел в Боруссию Д из РБ Залцьбург в декабре 2019 года.