Лейпциг вылетел из Кубка Германии, уступив Айнтрахту

Франкфуртская команда вышла в 1/4 Кубка страны.

В 1/8 рамках финала Кубка Германии РБ Лейпциг на выезде встречался с франкфуртским Айтнтрахтом. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу гостей.

Таким образом, “красные быки“ покинули турнир.

Айнтрахт - РБ Лейпциг 3:1

Голы: Силва, 17 (с пенальти), Костич, 51, 90+5 - Ольмо, 69

Айнтрахт: Трапп - Абрахам, Засебе, Хинтереггер - Туре, Роде (Кор, 78), Соу, Ндика, Гачинович (Чендлер, 81), Костич - Силва (Пасиенсия, 88)

Лейпциг: Мвого - Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн - Анхелино, Хайдара (Ольмо, 46), Сабитцер, Лаймер (Вернер, 61), Нкунку (Лукман, 81) - Поульсен, Шик

Предупреждения: Гачинович, Роде - Хайдара, Хальстенберг

Своего соперника по 1/4 Айнтрахт и узнает 9 февраля.