Новичок Баварии нанес травму Перишичу во время тренировочного процесса

Хорват пропустит больше месяца.

Полузащитник Баварии Иван Перишич получил серьезную травму на тренировке.

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В одном из эпизодов во время тренировочного процесса новичок команды Альваро Одриосола сыграл грубо против хорватского футболиста.

После медицинского осмотра стало известно, что игрок пропустит не меньше четырех недель.

“Перишич получил перелом на внешней стороне лодыжки. Потребуется не меньше месяца, и только тогда он сможет снова начать тренировочный процесс“, - приводит слова главного тренера Goal.

Напомним, что Одриосола перешел в Баварию на правах аренды до конца сезона.