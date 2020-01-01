Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новичок Баварии нанес травму Перишичу во время тренировочного процесса

Комментариев: 0
Хорват пропустит больше месяца.
Иван Перишич
Иван Перишич
Getty Images

Полузащитник Баварии Иван Перишич получил серьезную травму на тренировке.

Читай также: Лидер Баварии отказывается продлевать контракт с клубом

В одном из эпизодов во время тренировочного процесса новичок команды Альваро Одриосола сыграл грубо против хорватского футболиста.

После медицинского осмотра стало известно, что игрок пропустит не меньше четырех недель.

“Перишич получил перелом на внешней стороне лодыжки. Потребуется не меньше месяца, и только тогда он сможет снова начать тренировочный процесс“, - приводит слова главного тренера Goal.

Напомним, что Одриосола перешел в Баварию на правах аренды до конца сезона.

Поделись:
Теги: Ханс-Дитер Флик, Альваро Одриосола, Иван Перишич, Бавария, травма, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь