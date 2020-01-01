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Айнтрахт - Лейпциг: прогноз и ставки букмекеров на матч Кубка Германии

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Айнтрахт примет Лейпциг в матче Кубка Германии. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Айнтрахт - Лейпциг: прогноз букмекеров
Айнтрахт - Лейпциг: прогноз букмекеров
Getty Images

Во вторник, 4 февраля, франкфуртский Айнтрахт на своем поле примет РБ Лейпциг в матче третьего раунда Кубка Германии.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом противостоянии являются гости поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на Лейпциг с коэффициентом 1.85, в то время как успех Айнтрахта оценили в 3.60. Ничью здесь оценили в 4.20.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые принимают ставки на триумф гостей с коэффициентом 1.85, в то время как успех франкфуртского клуба здесь оценили в 3.60. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 4.20.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Айнтрахта - 3.75, победа Лейпцига - 1.83, ничья - 4.00.

Матч Айнтрахт - Лейпциг состоится во Франкфурте-на-Майне на стадионе Коммерцбанк-Арена. Начало встречи - в 19:30 по киевскому времени.

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Теги: Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, РБ Лейпциг, Лейпциг, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол, Кубок Германии, ставки на спорт
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