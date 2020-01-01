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Боруссия Д - Унион Берлин 5:0 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

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"Шмели" не оставили шансов сопернику.

Боруссия Дортмунд - Унион Берлин: видео голов и обзор матча
Боруссия Дортмунд - Унион Берлин: видео голов и обзор матча
Getty Images

В рамках 20-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд дома принимала Унион Берлин.

Хозяева поля разгромили гостей, забив пять безответных мяча в ворота Унион Берлин.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд - Унион Берлин:

Боруссия Д - Унион Берлин 5:0

Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс (пен), 68, Витцель, 70

Боруссия Д: Бюрки - Аканджи, Пишчек, Хуммельс - Хакими (Загаду, 64), Брандт, Витцель, Геррейру - Санчо, Холанд (Рейна, 77), Ройс (Азар, 71).

Унион Берлин: Гикевич - Шлоттербек, Фридрих, Суботич - Триммель (Рюэрсон, 74), Андрих, Гентнер (Премель, 68), Ленц - Малли (Беккер, 59), Андерссон, Бюльтер

Предупреждение: Фридрих

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Теги: Боруссия Дортмунд, Унион Берлин, Бундеслига, чемпионат Германии по футболу, футбол, видео голов, обзор матча, видео
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