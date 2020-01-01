Боруссия Д - Унион Берлин 5:0 видео голов и обзор матча чемпионата Германии
"Шмели" не оставили шансов сопернику.
В рамках 20-го тура чемпионата Германии Боруссия Дортмунд дома принимала Унион Берлин.
Хозяева поля разгромили гостей, забив пять безответных мяча в ворота Унион Берлин.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия Дортмунд - Унион Берлин:
Боруссия Д - Унион Берлин 5:0
Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс (пен), 68, Витцель, 70
Боруссия Д: Бюрки - Аканджи, Пишчек, Хуммельс - Хакими (Загаду, 64), Брандт, Витцель, Геррейру - Санчо, Холанд (Рейна, 77), Ройс (Азар, 71).
Унион Берлин: Гикевич - Шлоттербек, Фридрих, Суботич - Триммель (Рюэрсон, 74), Андрих, Гентнер (Премель, 68), Ленц - Малли (Беккер, 59), Андерссон, Бюльтер
Предупреждение: Фридрих
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