Майнц - Бавария 1:3 видео голов и обзор матча чемпионата Германии

Бавария обеспечила себе победу в первом тайме.

Майнц - Бавария: видео голов и обзор матча Getty Images

В рамках 20-го тура чемпионата Германии Майнц дома принимал Баварию.

“Мюнхенцы“ за первые 30 минут забили три мяча, что позволило им чувствовать себя комфортно на протяжении всего оставшегося времени. Хозяева поля лишь однажды смогли поразить ворота Нойера.

Итоговый счет 3:1 в пользу гостей.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Майнц - Бавария:

Майнц — Бавария 1:3

Голы: Джуст, 45 — Левандовски, 8, Мюллер, 14, Алькантара, 26

Майнц: Центнер — Баку, Ниахате, Джуст, Бросински — Малонг (Латца, 32), Баррейро (Онисво, 72) — Озтунали, Боэтьюс, Куайсон — Матета (Салаи, 74)

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Алькантара, Горетцка (Коутиньо, 65) — Мюллер (Гнабри, 65), Левандовски, Перишич (Толиссо, 89)

Предупреждения: Джуст, Боэтьюс, Латца — Горетцка