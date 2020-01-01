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Дортмундская Боруссия уничтожила Унион Берлин

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"Шмели" не оставили сопернику ни единого шанса.
Боруссия Д разгромила Унион Берлин
Боруссия Д разгромила Унион Берлин
Getty Images

Дортмундская Боруссия разгромила Унион Берлин в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.

Подопечные Люсьена Фавра забили пять безответных голов в ворота соперника. Кроме того, новичок "шмелей" Эрлинг Холанд оформил дубль, отличившись уже в третьем матче подряд.

Также отметим, что Джейдон Санчо установил уникальный рекорд чемпионата Германии. Футболист стал первым в истории Бундеслиги, который отличился 25-ю взятиями ворот в чемпионате до своего двадцатилетия.

Боруссия Д - Унион Берлин 5:0
Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс (пен), 68, Витцель, 70

Боруссия Д: Бюрки - Аканджи, Пишчек, Хуммельс - Хакими (Загаду, 64), Брандт, Витцель, Геррейру - Санчо, Холанд (Рейна, 77), Ройс (Азар, 71).

Унион Берлин: Гикевич - Шлоттербек, Фридрих, Суботич - Триммель (Рюэрсон, 74), Андрих, Гентнер (Премель, 68), Ленц - Малли (Беккер, 59), Андерссон, Бюльтер

Предупреждение: Фридрих

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Теги: Боруссия Д, Боруссия Дортмунд, Унион, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, чемпионат Германии
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