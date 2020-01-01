Дортмундская Боруссия уничтожила Унион Берлин
Дортмундская Боруссия разгромила Унион Берлин в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги.
Подопечные Люсьена Фавра забили пять безответных голов в ворота соперника. Кроме того, новичок "шмелей" Эрлинг Холанд оформил дубль, отличившись уже в третьем матче подряд.
Также отметим, что Джейдон Санчо установил уникальный рекорд чемпионата Германии. Футболист стал первым в истории Бундеслиги, который отличился 25-ю взятиями ворот в чемпионате до своего двадцатилетия.
Боруссия Д - Унион Берлин 5:0
Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс (пен), 68, Витцель, 70
Боруссия Д: Бюрки - Аканджи, Пишчек, Хуммельс - Хакими (Загаду, 64), Брандт, Витцель, Геррейру - Санчо, Холанд (Рейна, 77), Ройс (Азар, 71).
Унион Берлин: Гикевич - Шлоттербек, Фридрих, Суботич - Триммель (Рюэрсон, 74), Андрих, Гентнер (Премель, 68), Ленц - Малли (Беккер, 59), Андерссон, Бюльтер
Предупреждение: Фридрих
Полная версия правил