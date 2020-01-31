Конкурент Зинченко перебрался в Лейпциг
Немецкий клуб усилил позицию левого защитника.
Защитник Манчестер Сити Анхелиньо перебрался в немецкий Лейпциг, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Испанец будет выступать в чемпионате Германии на правах аренды до конца текущего сезона.
We chose the 👼 🇪🇸#RBLeipzig leiht Defensivspieler #Angelino bis Saisonende von @ManCity aus.— RB Leipzig (@DieRotenBullen) January 31, 2020
Welcome to #Leipzig 👉 https://t.co/7Pd1l03k7M#DeadlineDay https://t.co/GkbF3n85dJ pic.twitter.com/eyrcTKRwPr
Отметим, что 23-летний футболист является конкурентом у Александра Зинченко и Бенжамена Менди на позиции левого защитника.
В текущем сезоне Анхелиньо провел десять матчей за “горожан“, в которых ему удалось отметиться одним голевым пасом.
Ранее сообщалось, что Лейпциг подписал Ольмо из Динамо Загреб.
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