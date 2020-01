Конкурент Зинченко перебрался в Лейпциг

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо перебрался в немецкий Лейпциг, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Испанец будет выступать в чемпионате Германии на правах аренды до конца текущего сезона.

We chose the 👼 🇪🇸#RBLeipzig leiht Defensivspieler #Angelino bis Saisonende von @ManCity aus.



Welcome to #Leipzig 👉 https://t.co/7Pd1l03k7M#DeadlineDay https://t.co/GkbF3n85dJ pic.twitter.com/eyrcTKRwPr