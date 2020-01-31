Конкурент Зинченко перебрался в Лейпциг

Немецкий клуб усилил позицию левого защитника.

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо перебрался в немецкий Лейпциг, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Испанец будет выступать в чемпионате Германии на правах аренды до конца текущего сезона.

Отметим, что 23-летний футболист является конкурентом у Александра Зинченко и Бенжамена Менди на позиции левого защитника.

В текущем сезоне Анхелиньо провел десять матчей за “горожан“, в которых ему удалось отметиться одним голевым пасом.

Ранее сообщалось, что Лейпциг подписал Ольмо из Динамо Загреб.