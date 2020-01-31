Джан - игрок Боруссии Дортмунд
Немецкая команда оригинально представила новичка.
Полузащитник Ювентуса Эмре Джан стал игроком Боруссии Дортмунд, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
“Шмели“ арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа. Полноценный трансфер состоится, если будут выполнены контрактные условия.
😎 @emrecan_ 🎮 pic.twitter.com/dIn0m5m22K— Borussia Dortmund (@BVB) January 31, 2020
Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Джана оценивается в 26 миллионов евро.
Отметим, что ключевой игрок Боруссии покинет команду по окончании сезона.
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