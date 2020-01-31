Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Джан - игрок Боруссии Дортмунд

Комментариев: 0
Немецкая команда оригинально представила новичка.
Эмре Джан
Эмре Джан
twitter.com/BVB

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан стал игроком Боруссии Дортмунд, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

“Шмели“ арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа. Полноценный трансфер состоится, если будут выполнены контрактные условия.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Джана оценивается в 26 миллионов евро.

Отметим, что ключевой игрок Боруссии покинет команду по окончании сезона.

Поделись:
Теги: Эмре Джан, Боруссия Дортмунд, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь