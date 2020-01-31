Джан - игрок Боруссии Дортмунд

Немецкая команда оригинально представила новичка.

Полузащитник Ювентуса Эмре Джан стал игроком Боруссии Дортмунд, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

“Шмели“ арендовали футболиста до конца сезона с правом выкупа. Полноценный трансфер состоится, если будут выполнены контрактные условия.

Ранее сообщалось, что трансферная стоимость Джана оценивается в 26 миллионов евро.

Отметим, что ключевой игрок Боруссии покинет команду по окончании сезона.