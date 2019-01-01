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Герта - Шальке: прогноз и ставки букмекеров на матч чемпионата Германии

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Герта сыграет с Шальке в рамках чемпионата Германии. Букмекеры уже определили фаворита данного противостояния.
Герта - Шальке: прогноз букмекеров
Герта - Шальке: прогноз букмекеров
Getty Images

В пятницу, 31 января, Герта примет Шальке в мате 20-го тура чемпионата Германии. Поединок состоится в Берлине на Олимпийском стадионе.

По мнению букмекеров, у команд равные шансы на успех. Так, в компании Parimatch принимают ставки на Герту с коэффициентом 2.70, в то время как триумф гостей оценивается в 2.70. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 3.40.

Схожего мнения придерживаются и эксперты из William Hill, которые принимают ставки на “бело-голубых“ с коэффициентом 2.70. Успех команды из Гельзенкирхена эксперты оценили в 2.62, а ничью - 3.30.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Герты - 2.70, победа Шальке - 2.55, ничья - 3.30.

Отметим, что матч Герта - Шальке начнется 31 января в 21:30 по киевскому времени.

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Теги: Герта, Шальке, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, букмекеры, ставки на спорт, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, футбол
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