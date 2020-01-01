Лейпциг проиграл Айнтрахту, Боруссия М одолела Герту

Поражение Лейцига позволит конкурентам приблизиться к лидеру Бундеслиги.

Лидер Бундеслиги Лейпциг потерпел свое третье поражение в сезоне. В матче 19-го тура чемпионата Германии "быки" играли на выезде во Франкфурте против местного Айнтрахта и уступили сопернику со счетом 0:2.

Боруссия Менхенгладбах оказалась сильнее Майнца, Герта на выезде одолела Вольфсбург, Унион Берлин справился с Аугсбургом, а Падерборн в гостях обыграл Фрайбург.

Айнтрахт - РБ Лейпциг 2:0

Голы: Туре, 48, Костич, 90+4

Айнтрахт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Чендлер (да Коста, 89), Роде, Соу, Костич — Гачинович (Кор, 90+2) — Дост (Пасиенсия, 77)

РБ Лейпциг: Гулачи — Адамс (Лукман, 71), Мукиэле, Упамекано, Хальстенберг — Лаймер (Поульсен, 66), Айдара (Форсберг, 80) — Забитцер, Нкунку, Вернер — Шик

Предупреждения: Роде — Забитцер, Хальстенберг

Боруссия М – Майнц 3:1

Голы: Плеа, 24, 76, Нойхаус, 87 – Куайсон, 11

Боруссия М: Зоммер – Джонсон (Джонсон, 87), Гинтер, Эльведи, Вендт – Крамер, Закария – Штиндль (Нойхаус, 73) – Херрманн, Плеа, Тюрам (Эмболо, 73)

Майнц: Центнер – Пьер-Габриэль (Баррейро, 67), Ниахате, Хак (Озтунали, 81), Карикол (Бросински, 46) – Сент-Жюст – Онисво, Баку, Боэтиюс, Куайсон – Матета

Предупреждения: Розе, Эмболо – Пьер-Габриэль, Бросински, Баку.

Вольфсбург – Герта 1:2

Голы: Мехмеди, 68 – Торунарига, 74, Лукебакио, 90

Вольфсбург: Кастельс – Мбабу, Кнохе, Тиссеран, Руссийон – Гилавоги – Шлагер, Арнольд (Гинчек, 89) – Штеффен (Жоау Виктор, 82), Вегхорст, Брекало (Мехмеди, 68)

Герта: Ярштайн – Клунтер, Штарк, Торунарига, Миттельштадт – Аскасибар – Вольф, Шелбред, Груич, Дилросун (Эссвайн, 76) – Лукебакио (Зельке, 90+2)

Предупреждения: … — Торунарига.

Унион Берлин – Аугсбург 2:0

Голы: Суботич, 47, Ингвартсен, 61

Унион Берлин: Гикевич, Триммель, Суботич, Шлоттербек, Ленц, Андрих (Кроос, 79), Гентнер, Фридрих, Андерссон, Ингвартсен (Рюэрсон, 87), Уджа (Бюльтер, 72)

Аугсбург: Коубек, Едвай, Удуохай, Гауэлеу, Макс, Хан, Байер, Варгас (Финнбогасон, 77), Хедира (Левен, 70), Рихтер, Нидерлехнер

Предупреждения: Гауэлеу, Шлоттербек, Суботич, Гентнер, Андрих.

Фрайбург – Падерборн 0:2

Голы: Анти-Аджей, 48, Сабири, 84 (с пенальти)

Фрайбург: Шволов, Гюнтер, Кох, Хайнц, Шмид, Абраши (Грифо, 46), Хаберер, Квон Чхан Хун (Вальдшмидт, 71), Гульде (Хефлер, 56), Хелер, Петерсен

Падерборн: Цингерле, Коллинз, Штродик, Янс, Шонлау, Василиадис, Антви-Аджей, Сабири (Цолински, 88), Гьясула (Хюнемайер, 76), Прегер, Србены (Хольтманн, 62)

Предупреждения: Гьясула, Коллинз, Хелер, Хаберер, Хайнц, Вальдшмидт

Удален: Коллинз, 59.