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Боруссия Д - Кельн: видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Боруссия разгромила Кельн.

Дортмундская Боруссия принимала Кельн в матче 19-го тура Бундеслиги.

"Шмели" разгромили соперников со счетом 5:1.

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Боруссия Д – Кельн 5:1

Голы: Геррейро, 1, Ройс, 29, Санчо, 48, Холанд, 78, 87 – Ут, 64

Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканжи – Хакими, Брандт, Витсель, Геррейро – Т. Азар (Холанд, 65), Ройс (Дауд, 80), Санчо (Рейна, 89)

Кельн: Хорн – Эхизибуэ (Модест, 74), Борнов, Чичос, Каттенбах – Шкири, Эктор – Тильманн (Каинц, 46), Ут (Рексбейчай, 80), Якобс – Кордоба

Предупреждения: Витсель – Борнов.

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Теги: Боруссия Д, Кельн, Бундеслига, видео голов
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