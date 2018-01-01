Боруссия Д - Кельн: видео голов и обзор матча Бундеслиги
Боруссия разгромила Кельн.
Дортмундская Боруссия принимала Кельн в матче 19-го тура Бундеслиги.
"Шмели" разгромили соперников со счетом 5:1.
<iframe width="600" height="400" src="https://megogo.net/s/video/embed/index.html?video_id=6625055" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen=" allow=" encrypted-media"="">
Боруссия Д – Кельн 5:1
Голы: Геррейро, 1, Ройс, 29, Санчо, 48, Холанд, 78, 87 – Ут, 64
Боруссия Д: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканжи – Хакими, Брандт, Витсель, Геррейро – Т. Азар (Холанд, 65), Ройс (Дауд, 80), Санчо (Рейна, 89)
Кельн: Хорн – Эхизибуэ (Модест, 74), Борнов, Чичос, Каттенбах – Шкири, Эктор – Тильманн (Каинц, 46), Ут (Рексбейчай, 80), Якобс – Кордоба
Предупреждения: Витсель – Борнов.
Полная версия правил