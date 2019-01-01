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Бавария не станет выкупать Коутиньо

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Бразилец вернется в Барселону.
Филлипе Коутиньо
Филлипе Коутиньо
Getty Images

Полузащитник Барселоны Филлипе Коутиньо, который ныне выступает за Баварию, вернется в каталонский клуб, об этом сообщает Bild.

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По информации источника, руководство клуба готово вернуться бразильца в Барселону, так как он не сумел впечатлить своей игрой.

Отметим, что Бавария хочет приобрести лидера Манчестер Сити, который сможет усилить игру команды.

В текущем сезоне Коутиньо принял участие в 16 матчах чемпионата Германии, в которых сумел шесть раз поразить ворота соперника и отдать пять голевых передач.

Напомним, что Барселона готова продать бразильца, чтобы приобрести Неймара.

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Теги: Филлипе Коутинью, Бавария, Барселона, футбол
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