Бавария объявила о подписании футболиста Реала
Защитник продолжит выступать в Германии.
Защитник мадридского Реала Альваро Одриосола продолжит карьеру в Баварии, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
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Испанский футболист будет выступать в немецком клубе на правах аренды до конца текущего сезона. Защитник уже сегодня приступит к тренировкам с мюнхенским клубом.
#FCBayern leiht @alvaroodriozola bis Saisonende aus.— FC Bayern München (@FCBayern) January 22, 2020
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Отмечается, что Бавария подписала игрока по просьбе главного тренера клуба Ханса Флика.
В текущем сезоне Одриосола провел пять матчей за Реал.
Ранее сообщалось, что Бавария подписал контракт с голкипером Шальке.
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