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Бавария объявила о подписании футболиста Реала

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Защитник продолжит выступать в Германии.
Альваро Одриосола
Альваро Одриосола
fcbayern.com

Защитник мадридского Реала Альваро Одриосола продолжит карьеру в Баварии, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Испанский футболист будет выступать в немецком клубе на правах аренды до конца текущего сезона. Защитник уже сегодня приступит к тренировкам с мюнхенским клубом.

Отмечается, что Бавария подписала игрока по просьбе главного тренера клуба Ханса Флика.

В текущем сезоне Одриосола провел пять матчей за Реал.

Ранее сообщалось, что Бавария подписал контракт с голкипером Шальке.

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Теги: Альваро Одриосола, Бавария, Реал Мадрид, футбол
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