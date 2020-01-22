Бавария объявила о подписании футболиста Реала

Защитник продолжит выступать в Германии.

Защитник мадридского Реала Альваро Одриосола продолжит карьеру в Баварии, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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Испанский футболист будет выступать в немецком клубе на правах аренды до конца текущего сезона. Защитник уже сегодня приступит к тренировкам с мюнхенским клубом.

Отмечается, что Бавария подписала игрока по просьбе главного тренера клуба Ханса Флика.

В текущем сезоне Одриосола провел пять матчей за Реал.

Ранее сообщалось, что Бавария подписал контракт с голкипером Шальке.