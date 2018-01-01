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Холанд: Я пришел в Боруссию, чтобы забивать голы

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Эрлинг Холанд прокомментировал свой дебют.
Эрлинг Холнад
Эрлинг Холнад
Getty Images

Нападающий Боруссии Эрлинг Холанд провел дебютный матч за команду, сыграв против Аугсбурга. Игрок помог команде совершить камбэк, оформив хет-трик.

Холанд прокомментировал свой удачный дебют.

"Я пришел сюда, чтобы забивать голы. У меня получился хороший дебют. Нам нужно просто играть от матча к матчу, а там посмотрим, что произойдет. Что касается болельщиков, то, если вы посмотрите на эту поддержку, вы поймете, почему перед ними так круто играть. Когда на трибунах такие фанаты, игроки получают еще больше удовольствия от футбола", - сказал Холанд в видео, опубликованном в Twitter Бундеслиги.

Отметим, что Холанд перешел в Боруссию в минувшем декабре из РБ Зальцбург.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Д, Бундеслига
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