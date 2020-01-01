Боруссия Д добыла волевую победу над Аугсбургом, Кельн обыграл Вольфсбург
Аугсбург – Боруссия Д 3:5
Голы: Нидерлехнер, 34, 55, Рихтер, 46 – Брандт, 49, Холанд, 59, 70, 79, Санчо, 61.
Аугсбург: Кубек – Лихтштайнер, Гоувелееув, Эдвай, Макс – Байер (Саренрен-Базее, 85), Р. Хедира – Рихтер, Йенсен (Левен, 74), Варгас – Нидерлехнер.
Боруссия Д: Бюрки – Пищек (Холанд, 56), Хуммельс, Аканджи – Хакими, Витсель, Брандт, Геррейру – Санчо, Ройс (Дауд, 80), Т. Азар (Рейна, 72).
Предупрежден: Брандт.
Кельн – Вольфсбург 3:1
Голы: Кордоба, 22, 45+2, Эктор, 62 – Штеффен, 66
Кельн: Хорн – Эхизибуэ, Борнов, Чичос, Каттенбах – Шкири, Эктор – Тиельманн (Дрекслер, 73), Ут (Риссе, 78), Якобс – Кордоба (Модест, 88)
Вольфсбург: Кастельс – Мбабу, Тиссеран, Брукс, Руссийон – Гилавоги (Мехмеди, 86), Шлагер, Арнольд – Гинчек (Штеффен, 57), Вегхорст, Брекало (Жоау Виктор, 77)
Предупреждения: Тиельманн, Эктор, Якобс – Брукс, Шлагер, Вегхорст.
Майнц – Фрайбург 1:2
Голы: Матета, 82 – Квон Чхан Хун, 28, Петерсен, 41
Майнц: Центнер – Пьер-Габриэль (Бросински, 70), Ниахате, Хак, Карикол – Баку (Онисво, 46), Кунде Малонг – Озтунали (Салаи, 73), Боэтиюс, Куайсон – Матета
Фрайбург: Шволов – Гульде, Кох, Хайнц – Шмид, Хаберер (Франтц, 74), Абраши, Гюнтер – Квон (Грифо, 75), Петерсен, Холер (Линхарт, 90+2)
Предупреждения: Баку, Хак, Кунде Малонг, Ниахате – Хаберер, Абраши.
Фортуна – Вердер 0:1
Гол: Мойсандер, 67
Фортуна: Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер, Циммерманн, Моралес (Штегер, 71), Бодзек, Финк (Ампома, 79), Скрибски, Хеннингс, Ковнацки (Томми, 63)
Вердер: Павленка, Фогт, Топрак (Велькович, 71), Мойсандер, Фридль, Шахин, Классен, Рашица, Эггештайн, Битенкур (Голлер, 80), Сарджент (Осако, 86)
Предупреждения: Шахин, Эггештайн, Финк, Мойсандер, Фридль, Штегер, Хоффманн, Бодзек
Удален: Мойсандер, 90+1.
Хоффенхайм – Айнтрахт 1:2
Голы: Стафилидис, 48 – Дост, 18, Чендлер, 62
Хоффенхайм: Пентке, Пош (Локадия, 82), Стафилидис, Хюбнер, Нордтвейт, Баумгартнер, Гриллич, Гайгер (Адамян, 69), Руди, Бебу (Даббур, 46), Крамарич
Айнтрахт: Трапп, Абраам, Хинтереггер, Туре, Чендлер (да Кошта, 82), Костич, Роде, Гачинович (Кор, 85), Соу, Ндика, Дост
Предупреждения: Пош, Хюбнер, Дост, Кор.
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