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Вернер рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

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Немец хочет поиграть в АПЛ.
Тимо Вернер
Тимо Вернер
Getty Images

Нападающий РБ Лейпциг Тимо Вернер рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ.

“АПЛ - это самый интересный чемпионат. Мне интересна та игра, которая есть там. За ней хочется наблюдать и выступать там.

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Можно сказать, что многие немецкие игроки успешно выступили в Ла Лиге, такие как Сами Хедира и Месут Озил.

Но на данный момент, у меня нет желания даже думать о переходе в какой-либо другой клуб“, - приводит слова Вернера Bild.

В текущем сезоне Вернер принял участие в 17 матчах Бундеслиги, в которых удалось отличиться 18 раз и отдать шесть голевых передач. 

Ранее сообщалось, что мадридский Реал заинтересован в трансфере игрока.

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Теги: Тимо Вернер, РБ Лейпциг, Бундеслига, АПЛ, футбол
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