Лидер Баварии отказывается продлевать контракт с клубом

Футболист подождет до летнего трансферного окна.

Полузащитник Баварии Томас Мюллер заявил, что сейчас не намерен продлевать контракт с немецким клубом.

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“Сейчас я думаю о том, чтобы успешно выступить в этом сезоне. Летом у меня будут переговоры с руководством клуба. Мы изучим все возможные варианты.

Мы должны принять лучшее решение для всех сторон“, - цитирует Мюллера Sport1.

Отметим, что контракт Мюллера с Баварией рассчитан до 30 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Сане хочет перейти в Баварию.