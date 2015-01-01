Полузащитника Лейпцига обвиняют в изнасиловании
Штефан Ильзанкер отрицает все обвинения.
Полузащитника РБ Лейпциг Штефана Ильзанкера подозревают в изнасиловании, сообщает AFP.
По информации издания, 26-летняя женщина обратилась c заявлением в полицию. Девушка утверждает, что 30-летний австриец изнасиловал ее в квартире в Зальцбурге (Австрия) во время вечеринки.
Сейчас идет расследование, но адвокат футболиста заявил о множестве несоответствий в деле.
Сам футболист отрицает все обвинения.
Ильзанкер перешел РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург в 2015 году.
В этом сезоне Штефан принял участие в пяти матчах Бундеслиги, в которых результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что голкипера Нанси подозревают в изнасиловании.
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