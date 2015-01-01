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Полузащитника Лейпцига обвиняют в изнасиловании

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Штефан Ильзанкер отрицает все обвинения.
Штефан Ильзанкер
Штефан Ильзанкер
Getty Images

Полузащитника РБ Лейпциг Штефана Ильзанкера подозревают в изнасиловании, сообщает AFP.

По информации издания, 26-летняя женщина обратилась c заявлением в полицию. Девушка утверждает, что 30-летний австриец изнасиловал ее в квартире в Зальцбурге (Австрия) во время вечеринки.

Сейчас идет расследование, но адвокат футболиста заявил о множестве несоответствий в деле.

Сам футболист отрицает все обвинения.

Ильзанкер перешел РБ Лейпциг Ред Булл Зальцбург в 2015 году.

В этом сезоне Штефан принял участие в пяти матчах Бундеслиги, в которых результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что голкипера Нанси подозревают в изнасиловании.

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Теги: футбол, Штефан Ильзанкер, РБ Лейпциг, изнасилование
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