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Лидер Боруссия Дортмунд покинет команду по окончании сезона

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Футболист уйдет из команды свободным агентом.
Марио Гетце
Марио Гетце
Getty Images

Полузащитник Марио Гетце отказался продлевать контракт с Боруссией Дортмунд, об этом сообщает Bild.

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По информации источника, немец покинет “шмелей“ по окончании сезона, когда истечет срок контракта с клубом.

Отмечается, что руководство клуба не смогло договориться о продолжении сотрудничества. Гетце отказался подписывать новый контракт с понижением зарплаты до семи миллионов в год, ведь сейчас получает десять миллионов.

Ранее сообщалось, что Боруссия Д выставила ценник на Алькасера.

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Теги: Марио Гетце, Боруссия Дортмунд, Бундеслига, футбол
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