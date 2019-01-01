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Бавария подписала контракт с голкипером Шальке

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Футболист присоединится к баварцам в конце сезона.
Александер Нюбель
Александер Нюбель
Getty Images

Бавария объявила о заключении контракта с вратарем Шальке Александром Нюбелем. Об этом сообщила пресс-служба мюнхенского клуба.

Голкипер присоединиться к команде 1 июля 2020 года.

Отмечается, что футболист перейдет в Баварию на правах свободного агента, а соглашение с мюнхенским клубом будет рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Нюбель выступает за Шальке с 2015 года. В текущем сезоне голкипер принял участие в 15 матчах Бундеслиги.

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Теги: Александер Нюбель, Шальке, Бавария, Германия
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