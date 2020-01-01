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Боруссия Д выставила ценник на Алькасера

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Нападающий может покинуть Германию в ближайшее время.
Пако Алькасер
Пако Алькасер
Getty Images

Дортмундская Боруссия назвала цену, за которую готова продать форварда Пако Алькасера, сообщает Sport.de.

Источник утверждает, что “шмели“ хотят выручить за футболиста 40 миллионов евро.

Также отмечается, что Пако не ладит с главным тренером команды Люсьеном Фавром и хочет покинуть клуб.

На Алькасера претендует мадридский Атлетико. “Матрасники“ рассматривают вариант с арендой игрока до конца сезона с правом выкупа.

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Теги: футбол, Боруссия Д, Атлетико, Пако Алькасер
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