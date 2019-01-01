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Мино Райола: Холанд отказался переходить в Манчестер Юнайтед

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Норвежец не захотел переезжать в Англию.
Мино Райола
Мино Райола
twitter.com/AFCAjax_Inside

Агент нападающего Эрлинга Холанда Мино Райола рассказал, почему его подопечный не перешел в Манчестер Юнайтед.

“Руководство МЮ постоянно со мной контактировало. Мы позволили этому случиться, более того, Холанд знает Сульшера.

Могу предположить, что Эрлинг считает, что в данный момент это был бы неправильный шаг в его карьере. Я не имею ничего личного против МЮ или Сульшера.

Холанд выбрал дортмундскую Боруссию, и я счастлив, что он ушел в клуб, в который хотел перейти. Это лучший вариант для него сейчас.

Если бы у него было желание перейти в МЮ, то я был бы вынужден оформить этот трансфер, но он не захотел этого“, - цитирует Райолу Goal.

Напомним, что Холанд перешел в Боруссию Дортмунд.

Отметим, что Райола получил более 10 миллионов евро в качестве агентских.

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Теги: Мино Райола, Эрлинг Холанд, Манчестер Юнайтед, Боруссия Дортмунд, футбол
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