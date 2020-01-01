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Нападающий Боруссия Д может покинуть клуб из-за трансфера Холанда

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Алькасер может покинуть команду.
Пако Алькасер
Пако Алькасер
Getty Images

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер хочет покинуть клуб, этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский футболист объявил руководство о своем желании. Алькасер не уверен, что у него будет игровая практика, ведь дортмундский клуб приобрел Эрлинга Холанда.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересован Атлетико. 26-летний футболист хочет попасть в заявку сборной на Евро-2020.

Напомним, что ранее Эрлинг Холанд прокомментировал свой трансфер в Боруссию.

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Теги: Пако Алькасер, Эрлинг Холанд, Боруссия Д, футбол
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