Нападающий Боруссия Д может покинуть клуб из-за трансфера Холанда

Алькасер может покинуть команду.

Нападающий дортмундской Боруссии Пако Алькасер хочет покинуть клуб, этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский футболист объявил руководство о своем желании. Алькасер не уверен, что у него будет игровая практика, ведь дортмундский клуб приобрел Эрлинга Холанда.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересован Атлетико. 26-летний футболист хочет попасть в заявку сборной на Евро-2020.

Напомним, что ранее Эрлинг Холанд прокомментировал свой трансфер в Боруссию.