Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стал известен гонорар Мино Райолы за переход Холанда в Боруссию

Комментариев: 0
Менеджер футболиста обогатился на трансфере.
Мино Райола
Мино Райола
getty Images

Агент новичка дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда Мино Райола знатно заработал на трансфере своего подопечного.

По информации издания Gazzetta dello Sport, менеджер получил 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что помимо Райолы за переход 10 миллионов получил и отец футболиста, известный в прошлом футболист Альф-Инге Холанд.

Напомним, футболист заключил с клубом контракт сроком до 2024 года.

Поделись:
Теги: эрлинг холанд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь