Стал известен гонорар Мино Райолы за переход Холанда в Боруссию

Менеджер футболиста обогатился на трансфере.

Агент новичка дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда Мино Райола знатно заработал на трансфере своего подопечного.

По информации издания Gazzetta dello Sport, менеджер получил 15 миллионов евро.

Стоит отметить, что помимо Райолы за переход 10 миллионов получил и отец футболиста, известный в прошлом футболист Альф-Инге Холанд.

Напомним, футболист заключил с клубом контракт сроком до 2024 года.