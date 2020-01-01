Холанд: Уже хочу оказаться на стадионе Боруссии

Эрлинг Холанд прокомментировал свой трансфер в стан "шмелей".

Игрок Боруссии Д Эрлинг Холанд, комментируя свой переход в клуб, заявил, что давно мечтал стать игроком "шмелей" и почувствовать атмосферу стадиона Сигнал Идуна Парк.

"Переговоры с Боруссией прошли в очень интенсивном ключе. Я много общался с Хансом-Йоахимом Ватцке, Михаэлем Цорком и главным тренером команды Люсьеном Фавром.

С самого начала мечтал стать игроком дортмундской Боруссии, чтобы прочувствовать на себе эту невероятную атмосферу стадиона. Я уже хочу там оказаться", - цитирует Холанда пресс-служба Боруссии.

Напомним, Боруссия объявила о трансфере Эрлинга Холанда из РБ Зальцбурга в воскресенье, 29 декабря. По некоторой информации трансфер 19-летнего футболиста обошелся "шмелям" в 45 миллионов евро.