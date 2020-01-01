Холанд - игрок Боруссии Д
Дортмундская Боруссия заключила с футболистом пятилетний контракт.
Нападающий Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской Боруссии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Футболист заключил с клубом контракт сроком до 2024 года.
🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs— Borussia Dortmund (@BVB) 29 декабря 2019 г.
В текущем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах Зальцбурга, забив 28 голов, из которых 8 - в матчах Лиги чемпионов.
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