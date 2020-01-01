Холанд - игрок Боруссии Д

Дортмундская Боруссия заключила с футболистом пятилетний контракт.

Нападающий Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской Боруссии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист заключил с клубом контракт сроком до 2024 года.

🤔 Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) 29 декабря 2019 г.

В текущем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах Зальцбурга, забив 28 голов, из которых 8 - в матчах Лиги чемпионов.