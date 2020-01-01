Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Холанд - игрок Боруссии Д

Комментариев: 0
Дортмундская Боруссия заключила с футболистом пятилетний контракт.
Эрлинг Холанд подписал контракт с Боруссией Д
Эрлинг Холанд подписал контракт с Боруссией Д
bvb.de

Нападающий Эрлинг Холанд стал игроком дортмундской Боруссии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист заключил с клубом контракт сроком до 2024 года.

В текущем сезоне Холанд принял участие в 22 матчах Зальцбурга, забив 28 голов, из которых 8 - в матчах Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Д, трансфер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь